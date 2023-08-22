Пожары на Тенерифе: остров объявят "зоной катастрофы"

Пожар, бушующий на Тенерифе, замедлил своё развитие и, если погодные условия останутся благоприятными, может быть локализован в ближайшие несколько часов. На острове, входящем в Канарский архипелаг, эвакуированы уже более 13 тысяч человек.

Пожары на испанском острове Тенерифе затронули уже треть лесных угодий. Как сообщает Antena 3, сгорели почти 15 000 гектаров.

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Гражданская гвардия заявила, что возгорание было преднамеренным. Версию поджога также подтвердил глава региона Канарские острова Фернандо Клавихо. При этом чиновник добавил, что "худшее уже позади".

В муниципалитетах Эль-Росарио, Ла-Лагуна и Санта-Крус-де-Тенерифе власти рекомендуют жителям оставаться дома, не открывать двери и окна и использовать респираторы FPP2.

Накануне пострадавший район посетил исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес. Ожидается, что на заседании Совета министров во вторник Тенерифе будет объявлен "зоной катастрофы".

По данным организации SEO/BirdLife, пожар затронул среду обитания 39 видов птиц, многие из которых являются эндемиками Канарских островов.