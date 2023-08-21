Канада: пожарные вертолеты распространяют пламя?

Способы борьбы с лесными пожарами вызывают недоумение у некоторых пользователей соцсетей. Более того, возникают теории заговора. Euronews разбирается, что стоит за питающим такие теории вирусными роликами?

**София Хаценкова, Euronews: **

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Многочисленные пользователи социальных сетей утверждают, что пожарные на самом деле усугубляют ситуацию с более чем 400 лесными пожарами, бушующими в Британской Колумбии. Пользователи делятся видео, на котором запечатлены моменты, как вертолет распыляет горючую жидкость.

Итак, что же скрывается за этим вирусным видео?

Серия разрушительных лесных пожаров охватила обширные лесные массивы Британской Колумбии и Северо-Западных территорий Канады, вынудив тысячи людей покинуть свои дома.

По данным Канадского межведомственного лесопожарного центра, в стране наблюдается худший сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений: по меньшей мере 1000 пожаров по всей Канаде.

Эксперты говорят, что изменение климата увеличивает риск жаркой и сухой погоды, которая, вероятно, спровоцирует условия для возгораний. Но одно видео особенно озадачило пользователей социальных сетей и спровоцировало появление конспирологической теории о том, что эти канадские лесные пожары не имеют ничего общего с изменением климата и на самом деле были преднамеренно запущены пожарными вертолетами. Первое, что мы сделали, это проведи поиск исходных изображений, и мы обнаружили, что этот клип действительно настоящий.

Однако на этих кадрах не показаны нынешние лесные пожары в Канаде. Видео датируется июнем этого года. Впервые видео было размещено на Youtube Службой Британской Колумбии по борьбе с лесными пожарами. Согласно описанию ролика, в нем показан "запланированный поджог" в Донни-Крик с помощью огнеметного вертолета Heli-torch.

Но это не значит, что вертолеты намеренно разжигают лесные пожары. Как бы парадоксально это ни звучало, на самом деле можно бороться с огнем с помощью огня. Это называется "контролируемым выжиганием".

Поскольку нет возможности распылить достаточно воды, чтобы полностью потушить огонь, приходится создавать противопожарную полосу. Окружите огонь областью, где нет топлива для горения, и он должен, в конце концов, потухнуть.

Подобные же видеоролики о запланированных выжиганиях в прошлом использовались для распространения теории заговора, или дискредитации проблемы изменения климата.

В США огнеметные вертолеты используются в качестве превентивной меры. В Калифорнии власти намеренно поджигают крутые и сухие участки земли, недоступные для пожарных, чтобы не допустить возникновения лесных пожаров в летний сезон.