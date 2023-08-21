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Греция и Испания: отчаянная борьба с лесными пожарами

Тенерифе, Испания
Тенерифе, Испания Авторское право Arturo Rodriguez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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В Греции в 100 километрах от Афин вспыхнул лесной пожар. Эвакуированы два населенных пункта. Погиб один человек. На испанском острове Тенерифе выгорели 13 тысяч гектаров насаждений.

В Греции идет борьба с лесными пожарами, которой препятствует сильный ветер. Пламенем объяты сельхоз угодья и леса недалеко от города Александруполис. Из опасных районов эвакуированы жители тринадцати деревень.

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Взять под контроль очаги возгорания пытаются более 200 пожарных. В операции задействованы 16 самолетов и семь вертолетов.

В понедельник вспыхнул пожар в центральном районе Беотия, в ста километрах от Афин. Эвакуированы два поселка. Сообщается об одном погибшем. По словам сотрудников экстренных служб, мужчина умер от отравления дымом, пытаясь спасти свой скот.

На испанском острове Тенерифе бушующий почти неделю лесной пожар охватил площадь в 13 тысяч гектаров. Из своих домов пришлось эвакуировать свыше 12 тысяч человек.

В тушении огня задействованы 379 пожарных, привлечены самолеты и вертолеты.

Глава региона Фернандо Клавихо заявил, что это один самых сильных пожаров на острове за последние сорок лет. Он также сообщил, что возгорание началось в результате поджога. Полиция ведет розыск подозреваемых.

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