В Польше приняли закон о "российском влиянии"

Депутаты Сейма обошли вето Сената и приняли резонансный законопроект. Его критики, как внутри страны, так и на уровне ЕК и Совета Европы, считают, что он развяжет руки властям в преследовании оппонентов.

Для вступления в силу не хватает лишь подписи президента – депутаты польского Сейма приняли резонансный законопроект "о российском влиянии".

Документ, который ранее отверг Сенат, где большинство у оппозиции, предусматривает создание комиссии, которая сможет отстранять с важных государственных постов должностных лиц, уличённых в связях с Москвой в период с 2007 по 2022 год.

Критики инициативы утверждают, что так правящая партия "Право и справедливость" (PiS) расчищает политическое поле перед выборами, а расследования комиссии будут направлены против экс-премьера и брюссельского чиновника Дональда Туска.

Ранее излишне репрессивным законопроект сочли в ЕС и США, тогда президент страны внёс ряд поправок, ограничивающих полномочия комиссии. Из её состава были выведены парламентарии.

На днях Венецианская комиссия – орган конституционных экспертов Совета Европы – рекомендовала отозвать законопроект. По мнению авторов доклада, закон позволит навешивать на оппонентов ярлык "врагов государства", "ударит" по плюрализму и "вызовет чувство недоверия" в обществе.

Анджей Дуда утверждает, что цель закона – обеспечить прозрачность и обезопасить Польшу от влияния России в будущем.