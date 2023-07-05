Глава МАГАТЭ привез в Японию доклад по АЭС "Фукусима-1"

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Гросси встретился также с представителями местных рыбаков и фермеров. Соседи Японии тоже встревожены планами по сбросу воды с АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Японию, чтобы попытаться развеять опасения связанные с планами правительства по сбросу в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Гросси передал премьер-министру страны Фумио Кисиде подробный доклад с оценкой проекта.

По оценкам МАГАТЭ, сброс окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.

"Организация считает план сброса соответствующим международным стандартам, а систему очистки воды с атомной станции — надежной", — говорится в докладе.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате удара цунами в марте 2011 года.

"За последние пять часов или около того я побывал в разных местах. И я также смог ближе познакомиться с объектами, которые находятся в стадии подготовки на случай, если будет принято решение начать с контролируемых сбросов, и я остался доволен с тем, что я видел", — заявил глава МАГАТЭ.

Ранее Гросси встретился также с представителями местных рыбаков и фермеров, обеспокоенных репутационным ущербом для своей продукции.

Соседи Японии также встревожены. Официальный представитель МИД Китая Ванг Венбин заявил:

"Сброс радиоактивно загрязненной воды "Фукусимы-1" в Японии представляет большой международный общественный интерес, и здесь нет места двусмысленности или ошибкам. Китай призывает Японию уважать науку и факты и не пытаться использовать отчет МАГАТЭ в качестве прикрытия для сброса воды в море".

Власти Японии заявляют, что вода в баках в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий.

Глава МАГАТЭ с 7 по 9 июля посетит Южную Корею для обсуждения результатов проверки. Заместитель главы управления координации государственной политики Республики Корея Пак Ку Ён, заявил, что власти с уважением относятся к результатам проверки планов Японии. Республика Корея планирует дать собственную оценку докладу МАГАТЭ.

Южная Корея запретила импорт морепродуктов из восьми японских префектур вблизи Фукусимы в 2013 году.