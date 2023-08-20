Власти РФ заявили о сбитых дронах, Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16

Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16 американского производства. Ранее США дали добро на поставку этих самолетов для защиты Украины от российской агрессии.

Российская столица снова была атакована беспилотником. Власти заявили, что попытка была пресечена средствами противовоздушной обороны. Из-за угрозы атак перестали принимать рейсы аэропорты "Внуково" и "Домодедово".

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В Курске в воскресенье дрон врезался в здание железнодорожного вокзала. Возник пожар. По словам губернатора области, легкие ранения получили пять человек. Сообщается также о сбитых БПЛА в Белгородской и Ростовской областях.

Атаки дронов произошли на следующий день после российского удара по Чернигову, городу на севере Украины. В результате погибли семь человек, 148 получили ранения. Президент Украины Зеленский пообещал жесткий ответ.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Я уверен, что наши солдаты ответят России за этот теракт. Ответят ощутимо".

В воскресенье украинский лидер прибыл с визитом в Нидерланды для переговоров с премьер-министром страны Марком Рютте. Главная тема встречи - предоставление Украине истребителей F-16 американского производства.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к укреплению воздушного щита Украины. Ф-16. Эти самолеты будут использоваться для сдерживания российских террористов от украинских городов и населенных пунктов. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет передано Украине после того, как наши пилоты и инженеры закончат обучение. 42 самолета. И это только начало" , - сообщил Зеленский в Twitter.

Ранее США дали добро на поставку этих самолетов для защиты Украины от российской агрессии.