Норвегия передаст Киеву F-16. Украинский спецназ высадился в Крыму

By Euronews

Вслед за Данией и Нидерландами истребители F-16 Киеву готова передать Норвегия. Украинских пилотов начнут обучать и в США. Спецназ украинской разведки успешно высадился в аннексированном Крыму

США объявили о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. В четверг представители Пентагона сообщили, что в сентябре начнутся занятия по английскому языку, а в октябре на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне (штат Аризона) "ожидается начало реальных летных занятий".

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Неделей раньше Вашингтон "дал добро" на отправку в Украину самолетов F-16 сторонних производителей (и, соответственно, на обучение украинцев полетам на них). Дания и Нидерланды сразу же объявили о передаче своих истребителей Киеву (после завершения обучения и создания инфраструктуры).

В четверг третьей страной стала Норвегия: об этом было объявлено во время встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. О количестве пока неизвестно. У Норвегии было порядка 57 таких истребителей; в прошлом году было принято решение о снятии их с вооружения и замене на Lockheed F-35. Но большая часть норвежских F-16 уже обещана Румынии. Так что, по данным СМИ, в Украину может быть отправлено не более 12 списанных истребителей. Зеленский отметил, что "надо быть благодарным за любое количество".

Что касается ситуации на земле, то Киев заявил, что его спецназ успешно завершил первую десантную операцию в аннексированном Крыму. По данным украинской разведки, ее небольшое спецподразделение высадилось на полуострове Тарханкут (самая западная оконечность Крыма). Киев заявляет, что в результате боя были убиты по меньшей мере 30 российских военных. По имеющимся данным, украинский спецназ благополучно и без потерь вернулся на подконтрольную Украине территорию. Ранее Киев сообщал об уничтожении в Крыму российского комплекса C-400.