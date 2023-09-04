Пели гимн и молились: в Салониках митинговали против новых ID-карт

By Euronews

Противники "чипирования" и "геолокации" по удостоверению личности вышли на улицы второго по величине города Греции. Среди недовольных переходом к общеевропейским стандартам – некоторые представители православной церкви. Премьер Кириакос: "Не будьте посмешищем".

Более 5 тысяч человек протестовали в Салониках против перехода на удостоверения личности с биометрическими данными, которые начнут выдавать в конце сентября.

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Нововведение породило множество теорий заговора, особенно в религиозных кругах. "Отрицатели" новых ID-карт считают, что с их помощью власти смогут отслеживать местоположение владельцев и даже управлять их сознанием.

Демонстранты, среди которых были православные священники, скандировали лозунги, пели национальный гимн, а также молились.

"Мы превратимся в оруэлловское общество, – утверждает житель Салоников Анастасиос Теодоридис, – Мы движемся к созданию гигантского файла с персональными данными, в нём будет вся наша личная жизнь, медицинские данные, наша работа, вообще всё. Для меня это неприемлемо".

"ID будет содержать номер социального страхования, номер плательщика НДС,– уверен Иоаннис Папазис, – а ещё в законе есть такой хитрый момент: правительство сможет добавить для нужд цифрового управления всё, что захочет. Но мы не будем об этом знать".

С ещё более радикальной критикой выступил отец Фотий: "Удостоверение личности – это печать. Мы против печати антихриста".

"Система биометрической цифровой идентификации – это дорога в рабство, – считает ещё один протестующий.– Над нами будет установлен абсолютный контроль, здравствуй, большой брат! Вот почему мы сегодня митингуем".

На недавнем заседании кабмина Кириакос Мицотакис заявил, что новые удостоверения личности – часть общеевропейской системы. Они будут содержать стандартные данные: имя, фамилию, адрес, рост. Информация о группе крови будет необязательной.

Я не буду подробно останавливаться на фейках, которые распространяют некоторые наши "прозорливые" граждане. Я уверен, что они составляют меньшинство греческого общества. В удостоверениях личности не будет никаких чипов, камер или подслушивающих устройств. На допустим, чтобы наши люди стали посмешищем. Кириакос Мицотакис премьер-министр Греции

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II, занимающий более умеренную позицию, сообщил, что Священный Синод в течение нескольких дней выступит с заявлением по поводу новых удостоверений личности, и посоветовал верующим проявить "рассудительность и благоразумие".

На ближайшие выходные в столице Греции запланирована очередная протестная акция протеста против введения новых ID-карт.