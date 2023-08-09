Дональд Трамп сторонникам: "Меня лишают Первой поправки"

Дональд Трамп, которому предъявлены обвинения в фальсификации результатов президентских выборов 2020 года, готовится идти на следующие. Он выступил на митинге республиканцев, назвав свое дело "нелепым".

Дональд Трамп продолжает предвыборную кампанию с акцентом на критику американской системы правосудия. "Я сижу в зале суда из-за полной ерунды", - заявил он на своем первом массовом митинге после предъявления ему обвинения в попытке отменить результаты выборов 2020 года.

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"Итак, они ведут речь о вмешательстве в выборы. Но это не все, - эмоционально рассказал Трамп сторонникам-республиканцам. - Криворукий Джо теперь хочет, чтобы прокурор-головорез, этот ненормальный выдал ордер, лишающий меня права на Первую поправку, чтобы не дать мне говорить. Послушайте только: "Мы не хотим, чтобы вы говорили о деле". Дело же это - просто нелепость".

Суд предъявил Трампу официальное обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года, речь идет о возможных нарушениях в Нью- Йорке, Флориде; ожидается, что список может пополнить и штат Джорджия.

Трамп не признает себя виновным. Дату открытия процесс определят в конце августа.