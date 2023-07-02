Израильские ВВС нанесли удары по Сирии

Euronews

В Израиле заявляют, что это был ответ на взрыв сирийской ракеты над израильской территорией

Израильские ВВС нанесли воздушные удары по территории Сирии в районе города Хомс. Представители Израиля утверждают, что целью была батарея ПВО: накануне ночью сирийская зенитная ракета взорвалась над территорией еврейского государства. В Сирии же заявляют, что ракеты были запущены в ответ на налёт.

По неподтверждённым данным ближневосточных СМИ, израильтяне наносили удары по объектам группировки «Хезболла», в результате чего погиб высокопоставленный иранский офицер из Корпуса стражей Исламской революции. А в результате удара по зенитной батарее могли пострадать российские специалисты.