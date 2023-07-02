EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Израильские ВВС нанесли удары по Сирии

Последствия взрыва ракеты над Израилем
Последствия взрыва ракеты над Израилем Авторское право AP/Copyright 2023 The AP All rights reserved
 Euronews

В Израиле заявляют, что это был ответ на взрыв сирийской ракеты над израильской территорией

Израильские ВВС нанесли воздушные удары по территории Сирии в районе города Хомс. Представители Израиля утверждают, что целью была батарея ПВО: накануне ночью сирийская зенитная ракета взорвалась над территорией еврейского государства. В Сирии же заявляют, что ракеты были запущены в ответ на налёт.

По неподтверждённым данным ближневосточных СМИ, израильтяне наносили удары по объектам группировки «Хезболла», в результате чего погиб высокопоставленный иранский офицер из Корпуса стражей Исламской революции. А в результате удара по зенитной батарее могли пострадать российские специалисты.

Также по теме

Израиль решил построить ещё 5,5 тысяч домов для поселенцев на Западном берегу

Манифестанты заблокировали шоссе в Тель-Авиве

Жертвами теракта в еврейском поселении стали четыре человека