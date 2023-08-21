Ким Чен Ын наблюдал за учениями и пусками ракет

Точная дата посещения лидером КНДР учений, как и место их проведения, не называется. С 21 по 31 августа пройдут совместные военные учения Южной Кореи и США

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын наблюдает за запуском "стратегических крылатых ракет" во время военно-морских учений. Место и дата их проведения не сообщаются.

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Независимые источники пока не могут подтвердить ни идентификацию корабля и ракет, ни сам факт запуска.

"Ким Чен Ын поднялся на сторожевой корабль № 661, который будет выполнять задание морской патрульной службы, проверив его вооружения и боевую готовность, Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за учениями матросов сторожевого корабля по запуску стратегической крылатой ракеты. Крылатая ракета быстро и точно поразила цель, что подтвердило постоянную готовность корабля и его наступательную способность", - говорится в сообщении агентства.

В середине августа Ким Чен Ын распорядился увеличить выпуск тактических ракет и пусковых установок к ним, чтобы повысить уровень оснащения ими фронтовых частей.

Предполагаемый запуск произошел накануне проведения ежегодных совместных учений Республики Корея и США Ulchi Freedom Shield, которые пройдут с 21 по 31 августа.