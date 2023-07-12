КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Днём ранее Пхеньян пригрозил "шокирующими последствиями" Вашингтону за вторжение в своё воздушное пространство американских разведывательных самолётов.

Северная Корея произвела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела около 1 тысячи километров и упала в Японском море.

Днём ранее Пхенян заявил, что американский самолёт-разведчик восемь раз заходил в воздушное пространство КНДР и пригрозил Вашингтону "шокирующими последствиями".

Новость о ракетных испытаниях соседней страны усилила обеспокоенность Сеула и Токио. Президент Южной Кореи созвал экстренное заседание Совбеза ООН в связи с инцидентом. Юн Сок Ёль заявил, что Пхеньян "заплатит" за этот шаг ипредупредил, что будет добиваться введения нового пакета санкций.

Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь правительства Японии:

“Только что состоялся телефонный разговор между представителями министерств иностранных дел Японии, США и Южной Кореи. Наше правительство отреагирует мерами, приятыми в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, Южной Кореей и международным сообществом, в том числе Совбезом ООН. Мы продолжим делать все возможное для сбора, анализа и мониторинга информации для защиты жизней и имущества населения”.

Как заявили японские власти, высота полёта северокорейской ракеты составила 6 тысяч километров. Она была выпущена под большим углом и находилась в воздухе 74 минуты. Это рекордная продолжительность для всех пусков, осуществлённых Пхеньяном.

По словам военных экспертов, речь может идти о новой твердотопливной МБР"Хвансон-18", которую сложнее обнаружить и перехватить, чем ракеты на жидком топливе. Лидер страны Ким Чен Ын называл "Хвансон-18" "самым мощным оружием" из арсенала страны. Предыдущие и первые испытания этой ракеты Северная Корея провела в апреле.