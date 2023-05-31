КНДР провалила запуск спутника на орбиту

Euronews

Запуск первого северокорейского разведывательного спутника закончился неудачей, после "аномального полета" ракета упала в водах Желтого моря.

Жителей японского острова Окинава утром в среду разбудила сирена воздушной тревоги.

КНДР предприняла попытку запуска своего первого разведывательного спутника, которая закончилась неудачей.

Как заявили в Сеуле, северокорейская ракета совершила "аномальный полет" перед тем, как упала в воду.

В 6:29 утра наши военные отследили предполагаемый запуск северокорейской космической ракеты из окрестностей Тончхан-ри. Снаряд пролетел над водами далеко к западу от острова Пэннёндо и после аномального полета упал в воды в 200 километрах к западу от острова Очхондо Ли Кван Суб сотрудник Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи

Пхеньян подтвердил, что попытка запуска спутника с космодрома Сохэ провалилась.

По сообщению официального Центрального информационного агентства КНДР, ракета потерпела крушение из-за потери тяги после отделения первой и второй ступеней.

Ранее Япония пригрозила сбить северокорейский спутник. Как заявили в Токио, носителем служит баллистическая ракета, что запрещено Советом Безопасности ООН.