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Северная Корея

КНДР провалила запуск спутника на орбиту

Предполагаемая часть упавшего северокорейского спутника
Предполагаемая часть упавшего северокорейского спутника   -  Авторское право  AP/South Korea Defense Ministry
 Euronews

Запуск первого северокорейского разведывательного спутника закончился неудачей, после "аномального полета" ракета упала в водах Желтого моря.

Жителей японского острова Окинава утром в среду разбудила сирена воздушной тревоги.

КНДР предприняла попытку запуска своего первого разведывательного спутника, которая закончилась неудачей.

Как заявили в Сеуле, северокорейская ракета совершила "аномальный полет" перед тем, как упала в воду.

В 6:29 утра наши военные отследили предполагаемый запуск северокорейской космической ракеты из окрестностей Тончхан-ри. Снаряд пролетел над водами далеко к западу от острова Пэннёндо и после аномального полета упал в воды в 200 километрах к западу от острова Очхондо
Ли Кван Суб
сотрудник Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи

Пхеньян подтвердил, что попытка запуска спутника с космодрома Сохэ провалилась.

По сообщению официального Центрального информационного агентства КНДР, ракета потерпела крушение из-за потери тяги после отделения первой и второй ступеней.

Ранее Япония пригрозила сбить северокорейский спутник. Как заявили в Токио, носителем служит баллистическая ракета, что запрещено Советом Безопасности ООН.

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