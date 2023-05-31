КНДР провалила запуск спутника на орбиту

Запуск первого северокорейского разведывательного спутника закончился неудачей, после "аномального полета" ракета упала в водах Желтого моря.
Жителей японского острова Окинава утром в среду разбудила сирена воздушной тревоги.
КНДР предприняла попытку запуска своего первого разведывательного спутника, которая закончилась неудачей.
Как заявили в Сеуле, северокорейская ракета совершила "аномальный полет" перед тем, как упала в воду.
Пхеньян подтвердил, что попытка запуска спутника с космодрома Сохэ провалилась.
По сообщению официального Центрального информационного агентства КНДР, ракета потерпела крушение из-за потери тяги после отделения первой и второй ступеней.
Ранее Япония пригрозила сбить северокорейский спутник. Как заявили в Токио, носителем служит баллистическая ракета, что запрещено Советом Безопасности ООН.