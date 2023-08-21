Жаркое французское лето

Оранжевый уровень опасности объявлен в половине департаментов страны, и не исключено, что в некоторых из них он будет повышен до красного

На Францию надвигается очередная волна жары, самая жаркая за все это лето.

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Оранжевый уровень опасности объявлен в половине департаментов страны, и не исключено, что в некоторых из них он будет повышен до красного.

Вечером мы выйдем на улицу, когда все нормализуется. Но я не думаю, что погода нормализуется. Поэтому я не знаю, как мы справимся с этим.

— Мы следим за тем, чтобы она пила воду весь день, и ее организм не был обезвожен. И чтобы она была должным образом была защищена от солнца.

В Лионе, где туристы ищут спасения у фонтанов и в тени, тоже стоит небывалая жара. К югу от него простирается долина Роны.

По словам министра здравоохранения, в этот вторник в некоторых департаментах этого французского региона возможно будет зафиксирована небывало высокая для страны температуры.