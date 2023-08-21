Пожизненное наказание медсестре-детоубийце

Британский суд приговорил 33-х летнюю Люси Летби к пожизненному заключению за убийство семи младенцев, включая двух мальчиков-тройняшек, и покушение на жизнь еще шести за год ее работы медсестрой неонатального отделения больницы на северо-западе Англии

Британский суд приговорил 33-х летнюю Люси Летби к пожизненному заключению за убийство семи младенцев, включая двух мальчиков-тройняшек, и покушение на жизнь еще шести за год ее работы медсестрой неонатального отделения больницы на северо-западе Англии.

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Джеймс Госс, судья:

— В ходе этого судебного разбирательства вы демонстративно отрицали свою ответственность за совершенные вами преступления и пытались списать вину на других. Вы не испытываете раскаяния. Смягчающие обстоятельства отсутствуют. В совокупности преступления, связанные с убийством и покушением на убийство, являются особо тяжкими, и справедливое наказание, согласно закону, требует пожизненного заключения.

Чтобы не встречаться с родителя убитых и покалеченных детей, Летби решила не присутствовать на слушаниях. Её отсутствие, которое допускается британскими законами, вызвало гнев общественности. Многие политики и правозащитники призвали внести изменения в законодательство и заставить преступников являться в суд для встречи с жертвами и их семьями.

Премьер-министр Риши Сунак, назвавший эти преступления "шокирующими и ужасающими", заявил, что его правительство "в установленном порядке" представит план, обязывающий осужденных являться на оглашение приговора.