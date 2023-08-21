На выборах президента Эквадора лидируют Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа

На выборах президента Эквадора, прошедших при усиленных мерах безопасности, лидируют Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа

Соратница экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа Луиса Гонсалес и сын одного из богатейших бизнесменов страны Даниэль Нобоа лидируют на досрочных выборах главы государства.

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По предварительным данным, Гонсалес, представляющая левую коалицию "Гражданская революция", набирает около 33 процентов голосов, Нобоа, от левоцентристского движения "Национальное демократическое действие", - более 24 процентов.

Журналист Кристиан Сурита от движения "Строй", сменивший убитого кандидата Фернандо Вильявисенсио, показывает третий результат.

Андрес Пуча, житель Тарки:"Мы все надеемся, что победитель постарается сделать страну лучше, потому что в последние несколько лет мы катимся вниз в плане коррупции, отсутствия безопасности и даже экономики. Многие эквадорцы были вынуждены уехать в другие страны".

45-летняя Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве Корреа, обещает сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и наркоторговлей. Она говорила, что ее "главным советником" будет экс-президент, который сейчас находится в Бельгии, где получил политическое убежище после возбуждения против него дел на родине.

Для победы кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять как минимум 10% голосов. Если никто из претендентов не заручится необходимой поддержкой, то 15 октября в стране пройдет второй тур.