Первая трехсторонняя встреча США, Японии и Южной Кореи

Президент Байден похвалил Японию и Южную Корею за "храбрость" и осудил Китай. Тройка пообещала усилить давление на Северную Корею и продолжить санкции против России

Первая трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи началась в пятницу в Кэмп-Дэвиде, летнем курорте президента США.

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Организаторы встречи особо подчеркивают, что администрации США впервые удалось провести совместную встречу Японии и Южной Кореи, убедить их оставить в стороне разногласия, уходящие корнями во Вторую мировую войну, и обсудить "амбициозный набор инициатив".

Президент Байден открыто похвалил своих коллег за "храбрость", проявленную при обсуждении вопросов. Все трое настаивают на том, что это "новая глава" в их отношениях

В процессе переговоров речь зашла о Китае. Лидеры трех стран обсудили экономические, финансовые и военные угрозы, исходящие от Пекина.

Джо Байден, президент США:

— Этот саммит не был посвящен Китаю. Не это было целью встречи. Тем не менее, Китай, безусловно, упоминался. Я не могу сказать, что мы не разделяем озабоченности по поводу экономического давления или повышенной напряженности, спровоцированных Китаем. Тем не менее этот саммит был посвящен нашим отношениям, углублению сотрудничества по целому ряду вопросов, которые выходят далеко за рамки поднимаемых на встрече вопросов.

Пекин открыто выразил недовольство самой идеей проведения подобного саммита

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне заявил, что некоторые группы, созданные по принципу исключительности и организованные для обеспечения так называемой "региональной безопасности", усиливают вражду и подрывают стратегическую безопасность других стран.

Помимо Китая, "тройка" договорилась усилить давление на Северную Корею и продолжить санкции против России.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль предложил провести следующий трехсторонний саммит в Южной Корее.