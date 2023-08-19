Англия и Испания готовятся к финалу

Сборные Англии и Испании готовятся к воскресному финалу чемпионата мира по футболу среди женщин - для обеих команд он станет первым

Англия и Испания в воскресенье в Сиднее сразятся в финале чемпионата мира по футбол среди женщин.

РЕКЛАМА

Звезда английской сборной Лорен Джеймс вернется в строй после двухматчевой дисквалификации, что должно помочь "львицам", действующим чемпионкам Европы. В финале мирового первенства они, как и испанки, сыграют впервые.

На этом турнире "Красная фурия" выглядит блестяще, показывая яркий атакующий футбол - несмотря на проблемы во взаимоотношениях игроков с тренером Хорхе Вильдой.

Сэм Ашу, Euronews: "Это, конечно, не тот финал, о котором мечтали местные жители, но все же интерес к фестивалю женского футбола сохраняется. Для Англии и Испании это неизведанная территория. Ни одна из команд раньше в финале не играла. У "Красной фурии" были некоторые проблемы за пределами поля. "Львицы" рассчитывают на еще один трофей после победы на чемпионате Европы прошлым летом. На стадионе "Австралия" соберутся 80 тысяч болельщиков. И в любом случае, они станут свидетелями исторического матча".