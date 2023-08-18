В зоопарке родился детёныш редкой антилопы Аддакс

В естественной среде обитания на планете осталось не более сотни особей.

В Брукфилдском зоопарке в Чикаго родился детеныш антилопы Аддакс — одного из самых редких видов млекопитающих в мире.

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Аддаксы находятся под угрозой исчезновения, на планете в естественной среде обитания осталось не более 100 особей (в Мавритании, Нигере и Чаде). Несколько сотен животных содержатся в зоопарках и в частных домовладениях.

Эти антилопы могут продолжительное время обходиться без воды, которую получают из растений через пищу, а особая плоская форма копыт позволяет им путешествовать по пустыням, не погружаясь в песок.