Эстония: между городской жизнью, технологиями и погружением в природу

By Anca Ulea

Эстония - страна контрастов. В то время как ее столица предлагает захватывающее сочетание истории и технологий, ее природа дарит уникальные возможности отключения от мира, например, на торфяных болотах, где можно разбить палатку и искупаться.

РЕКЛАМА

Столица Эстонии, Таллинн, - небольшой портовый город на Балтике, центр активности страны, которая в последние годы добилась гигантских успехов на мировой арене.

Путешествие в прошлое по улицам Таллинна

Город находится на перекрестке старого и нового. Один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Северной Европы соседствует с одним из наиболее развитых в цифровом отношении городских центров континента.

"Прогуливаясь по Таллинну, можно почувствовать различные слои, которые оставила нам история, - говорит гид Яан-Лаур Тяхепыльд. - За сто метров вы можете попасть со средневековых мощеных улиц в современную высокотехнологичную среду. Поэтому, проходя по улицам, вы не удивитесь, увидев средневековый дом рядом с барочным зданием: это как путешествие в прошлое".

Страсть к технологиям

Сегодня Эстония является одним из наиболее развитых в цифровом отношении обществ в мире. Это также европейская столица стартапов, где на душу населения их приходится в четыре раза больше, чем в среднем по Европе.

В Таллинне даже есть маленькие роботы, которые бродят по центру города, доставляя все необходимое - от покупок через Интернет до готовых блюд. Город действительно любит свои технологии. Но насколько легко здесь отключиться? К счастью, Таллинн окружен природой.

Отключение на природе

Эстония покрыта лесами и болотами. Мы отправляемся на знакомство с одним из древнейших ландшафтов страны - ее торфяными болотами. Лучшего гида, чем Ромет Вайно, нам не найти. Этот эстонский фотограф-натуралист большую часть своего свободного времени проводит на природе. Он также организует экскурсии на торфяные болота в окрестностях Таллинна.

Мы спросили его, что делает торфяные болота Эстонии особенными. "Первая причина заключается в том, что если вы хотите чего-то первобытного, древнего, то болото - это, конечно, то место, которое вам нужно, - уверяет он. - Самые старые торфяники в Эстонии имеют возраст около 10-12 тыс. лет".

Перед тем как отправиться в пешее путешествие по торфяным болотам, мы надели снегоступы, чтобы не утонуть во мху. Но это не так просто, как может показаться. Наша походка делает нас похожими на утку. Ромет Вайно рассказывает нам о происхождении названия болота, на котором мы находимся. "Kakerdaja Raba происходит от названия особой птицы, которая является водоплавающей, но очень неуклюжей, когда ходит по земле, - рассказывает он. - Слово Kakerdaja означает очень неуклюжее животное или человека".

Купание на рассвете

В последние годы для эстонцев, живущих в городе, стало обычным делом вырваться на природу и подышать свежим воздухом. "Еще 10-15 лет назад было удивительно видеть, как люди приходят, например, купаться здесь по утрам, но сегодня это стало почти нормой, - рассказывает наш гид. - В разгар лета, когда люди в отпусках, очень часто можно прийти сюда в 4 часа утра и увидеть, может быть, 5-10 человек, купающихся здесь".

Ромет уговаривает нас попробовать искупаться на рассвете, поэтому мы разбиваем лагерь прямо в лесу, чтобы встать пораньше. Мы ставим палатку на бесплатной площадке. Министерство лесов Эстонии содержит сотни таких лагерей, как этот. Здесь есть столы, туалеты и бесплатные дрова для приготовления пищи и поддержания тепла.

На следующее утро мы проснулись в 4 часа утра. Мы молча шли к озеру. Мы почти не спали и очень устали. Но вскоре мы забыли об этом, когда взошло солнце, представив нам великолепную фреску красок и подарив ощущение, что мы провели уникальный момент в своей жизни.

Остается только окунуться в холодную воду. Ромет дает нам несколько советов, чтобы развеять наши страхи. "Нет какого-то одного метода, который был бы самым лучшим, все зависит только от вас, - уверяет он. - Глубоко вдохните, главное - не останавливаться, стараться продолжать процесс.

Пока наш гид ныряет, мы медленно пробираемся к воде, чтобы привыкнуть к ее температуре. Она прохладная, но стоит окунуться, чтобы получить незабываемое удовольствие от полного единения с природой.