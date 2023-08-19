ЭКОВАС ищет пути мирного урегулирования в Нигере

Западноафриканская делегация прибыла в Ниамей в попытке нового дипломатического посредничества

Делегация западноафриканского регионального блока ЭКОВАС прибыла в Нигер для переговоров с теми, кто совершил государственный переворот. Цель визита - последняя дипломатическая попытка найти мирное решение углубляющегося кризиса в Нигере. Президент Нигерии Бола Тинубу, председатель блока, призвал представителей сделать "все необходимое для окончательного и мирного разрешения ситуации в Нигере", сообщила его канцелярия.

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Между тем ЭКОВАС заявило, что готово прибегнуть к вооруженному вмешательству. Ранее, 18 августа, главнокомандующие армий западноафриканских государств в столице Ганы Аккре обсудили логистику и другие аспекты возможного развертывания коллективных вооруженных сил в Нигере в ходе экстренного заседания организации (ЭКОВАС объединяет 15 государств региона). Эта встреча стала первой с тех пор, как на прошлой неделе было отдано распоряжение привести в полную готовность резервные армейские силы. Тогда в мероприятии приняли участие лидеры Кот-д’Ивуара, Бенина и Сенегала, а также министр иностранных дел в свергнутом правительстве Нигера Хассуми Массауду.

Ранее делегация во главе с посланником Генерального секретаря ООН по Западной Африке Леонардо Симао встретилась с лидерами хунты, свергнувшей президента Нигера. Симао встретился с членами Национального совета по защите родины (НСЗР) при кабинете назначенного хунтой временного премьер-министра Али Махамана Ламин Зейне

Тысячи добровольцев собираются в Ниамее, чтобы откликнуться на призыв ряда организаций зарегистрироваться для возможной мобилизации в качестве добровольцев для поддержки вооруженных сил.