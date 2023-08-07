Путчисты в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны

Срок ультиматума, который лидеры ЭКОВАС предъявили мятежникам в Нигере, истек. Захватившие власть военные объявили о закрытии воздушного пространства страны.

Тысячи сторонников военного переворота в Нигере собрались на стадионе в столице страны Ниамее. Манифестанты выступили против ультиматума западноафриканского регионального блока ЭКОВАС.

Лидеры этого сообщества потребовали от путчистов освободить президента Мохамеда Базума и восстановить гражданскую власть. В противном случае они пригрозили принять все возможные меры, вплоть до военного вмешательства в ситуацию.

Срок ультиматума истек шестого августа. В тот же день военная хунта Нигера объявила о закрытии воздушного пространства страны, добавив, что любая попытка его нарушить получит немедленный и энергичный ответ.

В минувшую пятницу военачальники ЭКОВАС заявили, что разработали подробный план возможного применения силы.

Между тем Сенат Нигерии отказался поддержать требование президента о военном вторжении в Нигер, и рекомендовал рассмотреть другие варианты.