Массовая эвакуация из-за пожаров в Испании и Канаде

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейших пожаров на испанском острове Тенерифе. Горят леса в северных и западных районах Канады, откуда тоже массово эвакуируют жителей.

На Тенерифе из-за пожаров свои дома были вынуждены покинуть 26 тысяч человек. На испанском острове уже не первый день горят леса. Общая площадь возгорания составляет 5 тысяч гектаров. Огонь, подгоняемый сильным ветром, и в условиях не спадающей жары, распространяется очень быстро.

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Бороться с ним крайне сложно в этой гористой местности. Тушению с воздуха самолётам мешают столбы дыма.

"Это за рамками наших возможностей. Потушить пожар у нас получается не во всех, хотя и в большинстве районов, — объясняет Педрос Мартинес, руководитель операции, — Остаётся три активных очага. Ситуация с тем, что на севере, особенно тревожная".

_"Но теперь мы точно знаем места, где нужно атаковать огонь, и те, где нам следует перейти в оборону",_— утверждаетФернандо Гранде-Марласка, глава МВД Испании:

За двое суток из Йеллоунайфа эвакуировались 19 тысяч человек. Это почти всё население города на севере Канады. 15 тысяч из них покинули зону возгорания на автотранспорте. 3800 жителей эвакуировали по воздуху. Людей принимают соседние провинции, размещая в местных отелях.

Для борьбы с огнём мобилизовано 300 пожарных.

А в канадской провинции Британская Колумбия объявлен режим ЧП из-за пожаров. Густой дым замкнул в кольцо город Келоуна со 150 тысячным населением.

Огонь уничтожил множество домов и зданий в населённых пунктах на побережье озера Оканаган. 15 тысяч жителей уже эвакуированы. Еще 20 - оповещены о возможной эвакуации.

За этот сезон пожаров, которые уже называют самыми масштабных в истории Канады, сгорело 14 миллионов гектаров территории. Это в два раза больше, чем рекорд 1989 года. А до конца сезона ещё далеко.