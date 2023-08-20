Лидеры ЭКОВАС встретились с нигерийскими путчистами

О результатах переговоров ничего определенного не сообщается, но многие наблюдатели отмечают, что сам факт встречи как мятежниками, так и с отстраненным от власти президентом Базумом свидетельствует о положительном результате

Делегация ЭКОВАС, возглавляемая экс-президентом Нигерии Абдулсалами Абубакаром, прибыла в Нигер для встречи с путчистами и отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.

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О результатах переговоров ничего определенного не сообщается, но многие наблюдатели отмечают, что сам факт встречи как мятежниками, так и с Базумом свидетельствует о положительной динамике в переговорах

Ранее в пятницу ЭКОВАС заявил, что не будет вести переговоры с хунтой "вечно". 11 из 15 стран-членов организации согласились выделить войска для возможного военного вмешательства, заявив, что "резервные силы" "готовы к действию".

Лидер нигерийских путчистов бригадный генерал Тчиани еще раз предостерег от любого вмешательства, отметив, что хунта пользуется "твердой поддержкой" населения Нигера и что агрессия "не будет легкой прогулкой в парке":

— Правда заключается в том, что захват власти силами обороны и безопасности, сразу же получивший твердую поддержку нашего мужественного населения, стал частью механизма отказа от моделей безопасности и плохого управления, основанного на несправедливости и коррупции.

В то же время Тчиани подчеркнул, что он и его офицеры не намерены "конфисковывать" власть. Он заявил, что в течение 30 дней хунта определится с планом перехода власти к гражданским лицам. Весь процесс восстановления правления, по словам Тчиани, должен занять "не более трех лет"

Ранее посланник ГС ООН Леонардо Симао провел встречу с представителями путчистов в рамках "диалога по прекращению политического кризиса".