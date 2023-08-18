Колумбия: землетрясение вызвало панику

В Колумбии произошла серия мощных землетрясений, вызвав панику среди местных жителей - женщина выбросилась из окна и погибла

В Колумбии в четверг произошла серия мощных землетрясений, вызвав панику среди жителей ряда городов. Магнитуда подземных толчков, по данным сейсмологов, составляла до 6,3.

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Эпицентр находился в районе города Вильявисенсио. Сообщений о разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в столице Боготе. Там погибла женщина.

Как сообщается, она выбросилась из окна и скончалась от полученных травм. Еще несколько человек получили ранения. В некоторых районах произошли оползни.