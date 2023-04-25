Гаитяне линчует подозреваемых в бандитизме

ООН предупреждает, что число массовых убийств в Гаити достигло уровня, сравнимого со страной охваченной войной.
В понедельник в Порт-о-Пренсе толпа избила и заживо сожгла на костре из шин, пропитанных бензином, 13 предполагаемых членов банды.
Горожане готовы защищать свою жизнь с оружием в руках.
Горожане говорят, что если банды придут, они будут защищаться. У них оружие и мачете.
Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Генсека Организация Объединенных Наций:
— Ситуация в области безопасности во многих районах Сите-Солей приобрела угрожающие масштабы. По данным наших сотрудников, в период с 14 по 19 апреля столкновения между враждующими бандами привели к гибели почти 70 человек, в том числе 18 женщин и по меньшей мере 2 детей. Еще 40 человек были ранены.
Еще шесть обгоревших тел были найдены позднее в понедельник вечером. Очевидцы рассказали, что полицейские застрелили подозреваемых в бандитизме, а горожане сожги.