Гаитяне линчует подозреваемых в бандитизме

ООН предупреждает, что число массовых убийств в Гаити достигло уровня, сравнимого со страной охваченной войной.

В понедельник в Порт-о-Пренсе толпа избила и заживо сожгла на костре из шин, пропитанных бензином, 13 предполагаемых членов банды.

Это жестокое убийство продемонстрировало всеобщее отчаяние царящее в городе, власть в котором захватили преступные группировки

Горожане готовы защищать свою жизнь с оружием в руках.

Горожане говорят, что если банды придут, они будут защищаться. У них оружие и мачете.

ООН выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. В докладе, опубликованном в понедельник, говорится, что для оказания помощи полиции в восстановлении порядка в стране "необходимо срочно развернуть специализированные международные войска".

Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря Генсека Организация Объединенных Наций:

— Ситуация в области безопасности во многих районах Сите-Солей приобрела угрожающие масштабы. По данным наших сотрудников, в период с 14 по 19 апреля столкновения между враждующими бандами привели к гибели почти 70 человек, в том числе 18 женщин и по меньшей мере 2 детей. Еще 40 человек были ранены.

Еще шесть обгоревших тел были найдены позднее в понедельник вечером. Очевидцы рассказали, что полицейские застрелили подозреваемых в бандитизме, а горожане сожги.