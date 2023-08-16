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Куда девать украинское зерно?

Фермер держит зерно в частном хозяйстве в Журовке, Киевская область
Фермер держит зерно в частном хозяйстве в Журовке, Киевская область Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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После выхода России из "зерновой сделки" украинские фермеры боятся, что собранный урожай окажется никому не нужен из-за слишком дорогих и сложных обходных маршрутов для экспорта

В июле Россия вышла из заключенной при посредничестве ООН и Турции "зерновой сделки", которая предусматривала защиту судов, перевозящих украинское зерно через Черное море.

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После этого Москва усилила атаки на украинские порты и зерновую инфраструктуру, а целью Украины стали российские военные корабли и базы ВМФ на Черном море.

Урожай в Украине находится на самом низком уровне за последнее десятилетие, и новые риски означают, что украинские фермеры, скорее всего, будут тщательно обдумывать, сколько зерна сеять в следующем сезоне - и сеять ли вообще.

Это приведет к росту цен на продовольствие во всем мире.

В то время как другие страны добиваются восстановления соглашения о поставках зерна, украинские фермеры задаются вопросом, как им сохранить свой бизнес.

Мы не можем продавать свою продукцию, так как портовая инфраструктура частично разрушена и заблокирована
Александр Сивогорло
агроном

Александр Сивогорло — агроном. Ферма, на которой он работает, собрала в этом месяце 4 800 тонн пшеницы.

Но после выхода России из соглашения, которое позволяло Украине поставлять зерно в другие страны, Сивогорло не знает, куда девать зерно и как выжить ферме.

Египет принял очень большое количество зерна. Это Индия, это Китай, это страны Ближнего Востока. То, что производит Украина, внутри страны она потребляет только 15-20%. 80% нужно экспортировать
Александр Сивогорло
агроном

Теперь, когда единственным вариантом являются более дорогие автомобильные, железнодорожные и речные маршруты через Европу, вызывающие протесты соседних стран, транспортировка грузов превращается в сложное мероприятие.

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