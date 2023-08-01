Украина нашла новый маршрут для своего зерна через Хорватию

В условиях выхода России из "зерновой сделки" Киев был вынужден искать альтернативные маршруты для экспорта своей сельхозпродукции и нашел его в Хорватии.
Киев и Загреб договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для экспорта украинского зерна.
Соглашение было достигнуто в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран в Киеве.
За девять дней этого месяца российские авиаудары уничтожили примерно 180 000 метрических тонн зерновых культур.
Две недели назад Москва вышла из сделки, которая обеспечивала безопасное прохождение экспортных грузов через Черное море.
Украина — крупный экспортер зерна, и это соглашение, заключенное в прошлом году при посредничестве ООН и Турции, позволяло обеспечить продовольствием людей по всему миру.
В условиях, когда Россия увеличивает интенсивность ракетных обстрелов — в понедельник в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге 6 человек погибли и десятки получили ранения — ООН заявляет, что гуманитарные потребности Украины растут.
В свою очередь США примут участие в августовском мирном саммите по Украине в Саудовской Аравии. Он пройдет в Джидде. Хотя Россия не приглашена, есть надежда, что свою делегацию направит Китай.
Новая атака беспилотников на Москву
В Москве предотвращена вторая подряд атака беспилотников. По данным Минобороны РФ, два БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, третий "потерпел крушение" на территории комплекса "Москва-Сити".
Как сообщается, беспилотник врезался в ту же башню, которая пострадала во время недавней атаки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, повреждения получил фасад на 21 этаже. Пострадавших нет.