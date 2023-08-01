Украина нашла новый маршрут для своего зерна через Хорватию

Euronews

В условиях выхода России из "зерновой сделки" Киев был вынужден искать альтернативные маршруты для экспорта своей сельхозпродукции и нашел его в Хорватии.

Киев и Загреб договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для экспорта украинского зерна.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран в Киеве.

За девять дней этого месяца российские авиаудары уничтожили примерно 180 000 метрических тонн зерновых культур.

Две недели назад Москва вышла из сделки, которая обеспечивала безопасное прохождение экспортных грузов через Черное море.

Украина — крупный экспортер зерна, и это соглашение, заключенное в прошлом году при посредничестве ООН и Турции, позволяло обеспечить продовольствием людей по всему миру.

Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для перевозки украинского зерна. Теперь мы будем работать над тем, чтобы выстроить наиболее эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность. Любой вклад в разблокирование экспорта, каждая открытая дверь — это реальный, эффективный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

В условиях, когда Россия увеличивает интенсивность ракетных обстрелов — в понедельник в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге 6 человек погибли и десятки получили ранения — ООН заявляет, что гуманитарные потребности Украины растут.

Наш план гуманитарного реагирования профинансирован только на 30%. Сейчас первое августа, но в Украине холодает очень рано. [...] У нас есть тысячи и тысячи поврежденных домов, многоквартирных домов с прошлой зимы, так что это дополнительный ущерб к тому, с чем нам пришлось столкнуться прошлой зимой Дениз Браун координатор по гуманитарным вопросам в Украине, ООН

В свою очередь США примут участие в августовском мирном саммите по Украине в Саудовской Аравии. Он пройдет в Джидде. Хотя Россия не приглашена, есть надежда, что свою делегацию направит Китай.

Новая атака беспилотников на Москву

В Москве предотвращена вторая подряд атака беспилотников. По данным Минобороны РФ, два БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, третий "потерпел крушение" на территории комплекса "Москва-Сити".

Как сообщается, беспилотник врезался в ту же башню, которая пострадала во время недавней атаки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, повреждения получил фасад на 21 этаже. Пострадавших нет.