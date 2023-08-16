ВСУ освободили Урожайное. Из порта Одессы впервые за месяц вышло торговое судно

В Минобороны Украины заявили о взятии села Урожайное в Донецкой области. Российские войска ударили дронами по портовой инфраструктуре на Дунае. Заработал "временный коридор" для торговых судов из Одессы – украинский министр.

На фронтах в Украине ведутся ожесточённые бои. Генштаб ВСУ отчитался о ведении наступательных операций на южном направлении и в районе Бахмута, а также об отражении российских атак возле Купянска.

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В Минобороны Украины подтвердили взятие села Урожайное в ходе контрнаступления в Донецкой области, это открывает ВСУ путь к Бердянску и Мариуполю, захваченным Россией.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", – написала в Телеграме заместитель главы ведомства Анна Маляр.

Населённый пункт расположен чуть более чем в 90 км от Азовского моря, неподалеку от Старомлиновки, которая, по мнению военных аналитиков, служит ключевой точкой российской обороны.

Ранее ВСУ вернули под свой контроль Старомайорское.

"Шахеды" над Дунаем

Украина обвинила Россию в очередных ударах по экспортной инфраструктуре в Одесской области. В среду, как сообщает глава южного украинского региона, дроны "Шахед" атаковали складские помещения и зернохранилища, есть попадания по порту Рени на Дунае.

"Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – заявил Олег Кипер.

Украинские ВВС "уничтожили" 11 российских беспилотников, добавил чиновник. О погибших или пострадавших не сообщается. Позже украинский Генштаб отчитался о 13 сбитых "Шахедах" "в пределах Одесской и Николаевской областей".

"Я решительно осуждаю повторяющиеся российские атаки на невинных людей и гражданскую инфраструктуру, включая зерновые элеваторы в украинских портах Рени и Измаил, – так ночную атаку прокомментировал глава МИД соседней Румынии. – Грубо нарушая международное право, Россия продолжает угрожать продовольственной безопасности и судоходству в Чёрном море".

Заработал торговый коридор из Одессы

Из порта Одессы впервые за месяц вышло торговое судно по "временному коридору".

Как пишет в Фейсбуке министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, контейнеровоз под флагом Гонконга "держит курс на Босфор", на его борту – более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствия.

Власти в Киеве утверждают, что "временные маршруты движения гражданских судов" по направлению или из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа.

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Российские военные сражаются с БПЛА

Москва утверждает, что российские военные сбили три украинских беспилотника в небе над Калужской областью. В Минобороны заявили, что жертв и разрушений в результате атаки нет.

Это уже как минимум пятый случай, когда Россия заявляет о сбитых дронах в регионе, не граничащем с Украиной.

Позже в ведомстве также отчитались об "уничтожении" одного дрона в аннексированном Крыму.