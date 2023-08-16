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ВСУ освободили Урожайное. Из порта Одессы впервые за месяц вышло торговое судно

Контейнеровоз Joseph Schulte покидает порт Одессы, 16 августа 2023 года.
Контейнеровоз Joseph Schulte покидает порт Одессы, 16 августа 2023 года. Авторское право Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office via AP
By Alexander Kazakevich
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В Минобороны Украины заявили о взятии села Урожайное в Донецкой области. Российские войска ударили дронами по портовой инфраструктуре на Дунае. Заработал "временный коридор" для торговых судов из Одессы – украинский министр.

На фронтах в Украине ведутся ожесточённые бои. Генштаб ВСУ отчитался о ведении наступательных операций на южном направлении и в районе Бахмута, а также об отражении российских атак возле Купянска.

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В Минобороны Украины подтвердили взятие села Урожайное в ходе контрнаступления в Донецкой области, это открывает ВСУ путь к Бердянску и Мариуполю, захваченным Россией.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", – написала в Телеграме заместитель главы ведомства Анна Маляр.

Населённый пункт расположен чуть более чем в 90 км от Азовского моря, неподалеку от Старомлиновки, которая, по мнению военных аналитиков, служит ключевой точкой российской обороны.

Ранее ВСУ вернули под свой контроль Старомайорское. 

"Шахеды" над Дунаем

Украина обвинила Россию в очередных ударах по экспортной инфраструктуре в Одесской области. В среду, как сообщает глава южного украинского региона, дроны "Шахед" атаковали складские помещения и зернохранилища, есть попадания по порту Рени на Дунае. 

"Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – заявил Олег Кипер.

Украинские ВВС "уничтожили" 11 российских беспилотников, добавил чиновник. О погибших или пострадавших не сообщается. Позже украинский Генштаб отчитался о 13 сбитых "Шахедах" "в пределах Одесской и Николаевской областей".

"Я решительно осуждаю повторяющиеся российские атаки на невинных людей и гражданскую инфраструктуру, включая зерновые элеваторы в украинских портах Рени и Измаил, – так ночную атаку прокомментировал глава МИД соседней Румынии. – Грубо нарушая международное право, Россия продолжает угрожать продовольственной безопасности и судоходству в Чёрном море".

Заработал торговый коридор из Одессы

Из порта Одессы впервые за месяц вышло торговое судно по "временному коридору".

Как пишет в Фейсбуке министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, контейнеровоз под флагом Гонконга "держит курс на Босфор", на его борту – более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствия.

Власти в Киеве утверждают, что "временные маршруты движения гражданских судов" по направлению или из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа. 

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Российские военные сражаются с БПЛА

Москва утверждает, что российские военные сбили три украинских беспилотника в небе над Калужской областью. В Минобороны заявили, что жертв и разрушений в результате атаки нет. 

Это уже как минимум пятый случай, когда Россия заявляет о сбитых дронах в регионе, не граничащем с Украиной. 

Позже в ведомстве также отчитались об "уничтожении" одного дрона в аннексированном Крыму.

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