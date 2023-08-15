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Россия выпустила крылатые ракеты по Западной Украине: есть жертвы

Одна из ракет прилетела во двор детского сада, Львов, 15 августа 2023 года.
Одна из ракет прилетела во двор детского сада, Львов, 15 августа 2023 года. Авторское право GENYA SAVILOV / AFP
By Alexander Kazakevich
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Детский сад, промышленное предприятие, жилые дома – в результате очередного ракетного удара по городам Украины есть погибшие и пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

В ночь на вторник Россия вновь атаковала ракетами украинские города, на всей территории страны звучала воздушная тревога. 

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Наиболее серьёзные последствия удара – в Западной Украине.

В Луцке в результате попадания в промышленное предприятие погибли трое. По словам главы Волынской области, ещё несколько человек доставлены в больницы. 

В ГСЧС Украины сообщили, что спасателям удалось извлечь из-под завалов  выжившего. 

Больше всего взрывов прогремело в соседней Львовской области. Власти региона заявили о 15 пострадавших. 

Мэр Львова Андрей Садовой написал в Телеграме, что в областном центре повреждено более ста квартир, выбито более 500 окон, ракета прилетела во двор детского сада.

В Воздушных силах ВСУ зафиксировали пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов, 16 из них удалось сбить.

Зеленский в Донбассе

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные операции в Донецкой области.

В тот же день ВСУ отчитались, что в ходе контрнаступления, начатого 2 месяца назад, достигли "определённых успехов" на востоке и юге. 

Эвакуация под Купянском

В понедельник эвакуационная группа украинского Красного Креста продолжила вывоз мирных жителей городов и деревень в районе Купянска, расположенного в нескольких километрах от российских позиций. 

По словам местных, они приняли решение покинуть родные места, поскольку обстрелы этой зоны стали невыносимыми.

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