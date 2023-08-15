Россия выпустила крылатые ракеты по Западной Украине: есть жертвы

Детский сад, промышленное предприятие, жилые дома – в результате очередного ракетного удара по городам Украины есть погибшие и пострадавшие, повреждены гражданские объекты.
В ночь на вторник Россия вновь атаковала ракетами украинские города, на всей территории страны звучала воздушная тревога.
Наиболее серьёзные последствия удара – в Западной Украине.
В Луцке в результате попадания в промышленное предприятие погибли трое. По словам главы Волынской области, ещё несколько человек доставлены в больницы.
В ГСЧС Украины сообщили, что спасателям удалось извлечь из-под завалов выжившего.
Больше всего взрывов прогремело в соседней Львовской области. Власти региона заявили о 15 пострадавших.
Мэр Львова Андрей Садовой написал в Телеграме, что в областном центре повреждено более ста квартир, выбито более 500 окон, ракета прилетела во двор детского сада.
В Воздушных силах ВСУ зафиксировали пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов, 16 из них удалось сбить.
Зеленский в Донбассе
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные операции в Донецкой области.
В тот же день ВСУ отчитались, что в ходе контрнаступления, начатого 2 месяца назад, достигли "определённых успехов" на востоке и юге.
Эвакуация под Купянском
В понедельник эвакуационная группа украинского Красного Креста продолжила вывоз мирных жителей городов и деревень в районе Купянска, расположенного в нескольких километрах от российских позиций.
По словам местных, они приняли решение покинуть родные места, поскольку обстрелы этой зоны стали невыносимыми.