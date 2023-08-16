Польшу накроет жара

Власти республики объявили "оранжевое" предупреждение о погодной опасности в связи с надвигающейся тепловой волной.

Раскалённые Сицилия или Греция, обмелевшие реки Италии – обычно, когда речь идёт об аномальной жаре, редко упоминают Польшу. Тем не менее Национальный институт метеорологии и водного хозяйства объявил "оранжевое" предупреждение о погодной опасности.

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Температура воздуха в большинстве польских регионов прогреется до 35°C, чуть легче дышаться будет лишь на балтийском взморье.

Готовы ли местные к этому испытанию?

–Я выбираюсь из дома рано утром и стараюсь вернуться к полудню. Другой вариант – добраться на велосипеде до тени и немного охладиться.

– Рано утром я широко открываю окна, потом закрываю всё и выхожу на прогулку. Когда возвращаюсь, в квартире прохладно.

– Я выбираюсь на природу, например, на озеро, потому что здесь, около соляной градирни, прохладный воздух, можно расположиться в тени. Главное – много пить.

Эксперты также предупредили о риске чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра и гроз в некоторых районах страны.

Центр государственной безопасности Польши (RCB) выпустил рекомендации для населения на платформе X, ранее известной как Twitter.

В частности, ведомство рекомендовало населению "избегать физических нагрузок, по возможности оставаться дома, носить головные уборы и наносить крем с УФ-фильтром".

Граждан также призвали "не оставлять детей и животных в машине, не употреблять алкоголь, так как он обезвоживает организм, зашторивать окна в дневное время, носить легкую и проветриваемую одежду".

Местные СМИ пишут, что высокие температуры могут привести к повреждению дорожного покрытия и увеличению спроса на электроэнергию, что может спровоцировать локальные отключения электричества.

Сильная жара будет стоять как минимум до выходных.