EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Польшу накроет жара

Люди на набережной Вислы во время волны жары, Варшава, июнь 2019 года.
Люди на набережной Вислы во время волны жары, Варшава, июнь 2019 года. Авторское право Czarek Sokolowski/
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Власти республики объявили "оранжевое" предупреждение о погодной опасности в связи с надвигающейся тепловой волной.

Раскалённые Сицилия или Греция, обмелевшие реки Италии – обычно, когда речь идёт об аномальной жаре, редко упоминают Польшу. Тем не менее Национальный институт метеорологии и водного хозяйства объявил "оранжевое" предупреждение о погодной опасности. 

РЕКЛАМА

Температура воздуха в большинстве польских регионов прогреется до 35°C, чуть легче дышаться будет лишь на балтийском взморье. 

Готовы ли местные к этому испытанию? 

Я выбираюсь из дома рано утром и стараюсь вернуться к полудню. Другой вариант – добраться на велосипеде до тени и немного охладиться.

Рано утром я широко открываю окна, потом закрываю всё и выхожу на прогулку. Когда возвращаюсь, в квартире прохладно.

– Я выбираюсь на природу, например, на озеро, потому что здесь, около соляной градирни, прохладный воздух, можно расположиться в тени. Главное – много пить.

Эксперты также предупредили о риске чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра и гроз в некоторых районах страны. 

Центр государственной безопасности Польши (RCB) выпустил рекомендации для населения на платформе X, ранее известной как Twitter. 

В частности, ведомство рекомендовало населению "избегать физических нагрузок, по возможности оставаться дома, носить головные уборы и наносить крем с УФ-фильтром".

Граждан также призвали "не оставлять детей и животных в машине, не употреблять алкоголь, так как он обезвоживает организм, зашторивать окна в дневное время, носить легкую и проветриваемую одежду".

Местные СМИ пишут, что высокие температуры могут привести к повреждению дорожного покрытия и увеличению спроса на электроэнергию, что может спровоцировать локальные отключения электричества.

Сильная жара будет стоять как минимум до выходных.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Пожар во французском кемпинге: виновата жара

Мауи – остров тлеющих руин

Поджоги или изменение климата: почему горит Сицилия?

Польша Погода Климат Жара