Мауи – остров тлеющих руин

Число жертв разрушительных пожаров на Гавайях растёт, власти предупреждают, что бригады с собаками осмотрели лишь 3% территории наиболее пострадавших районов.

Официальное число погибших на Гавайях в результате самого смертоносного лесного пожара в США за последние сто лет возросло до 89 человек. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, власти предупреждают, что жертв может быть намного больше и что пока рано делать выводы о масштабах катастрофы.

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По меньшей мере 4500 человек нуждаются в убежище.По всему Мауи и Большому острову возведены лагеря временного размещения. Также установлены ресурсные центры, куда можно сообщить информацию о пропавших знакомых и родственниках и предоставить образцы ДНК.

По словам начальника полиции острова Мауи Джона Пеллетье, поисковые собаки обследовали лишь 3% территории наиболее пострадавших районов.

На данный момент опознаны лишь два человека.

В бывшей столице Гавайского королевства Лахайне с населением 13 тысяч человек пламенем уничтожены почти все здания. Вот что говорит жительница сгоревшего курортного города Кристи Гагала: "Мы потеряли всё, но, слава богу, мы всё ещё есть друг у друга. Мы все выжили, мы в безопасности, нас не считали мёртвыми. Похоже на то, что единственное, что теперь у нас есть – это мы сами. Всё, что у нас было, исчезло".

Власти разрешили жителям на полтора часа вернуться в город, чтобы попытаться отыскать уцелевшие личные вещи.

Как отмечает The New York Times, на Гавайях уже давно шла борьба за ресурсы между застройщиками, туристическим бизнесом и коренными жителями. Многие из тех, кто лишился дома и работы, задаются вопросом, найдется ли для них место в городе, на восстановление которого могут потребоваться годы.