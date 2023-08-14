Власти Гавайев: жертв огня будет больше

Подтверждены свыше 90 погибших в смертоносном пожаре на гавайском острове Мауи. Власти говорят, что реальных жертв больше. Осмотр пострадавшей территории идет очень медленно.

На гавайском острове Мауи - уже свыше 90 подтвержденных погибших в результате природных пожаров, и эта цифра будет расти, завил губернатор Джош Грин. Сотни людей значатся пропавшими без вести. По словам Грина, главное для властей сегодня - помочь пострадавшим воссоединиться после эвакуации и расселить потерявших кров. В пристанище сегодня нуждаются свыше 4,5 тысяч человек. По предварительным оценкам, ущерб от пожара на гавайском острове достиг 6 миллиардов долларов.

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"У меня есть вода, есть лед и еда, не очень много, но достаточно, чтобы выжить", - рассказывает Вильма, пожилая жительница Лахайны, которая была эвакуирована.

Власти и бизнес штата подверглись критике за неготовность к бедствию, подан иск к энергетической компании Мауи, которая якобы не отключила подачу тока с началом сильного ветра; наблюдатели не исключают короткое замыкание, усилившее пожар, хотя прямо в иске об этом не говорится.

"Со временем мы поймем, могли ли лучше защитить людей, - признал перед журналистами губернатор Грин. - Именно поэтому мы все перепроверяем, хотим сделать это очень открыто и прозрачно. Ситуация осложнилась тем, что на этом прекрасном острове одновременно бушевало множество пожаров".

Сильнее всего от пожара пострадала популярная у туристов Лахайна, которая в XIX веке был столицей Королевства Гавайи. Ее исторический центр практически уничтожен. Местные жители опасаются, что восстановление будет идти с акцентом на состоятельных домовладельцев.