Инфляция в еврозоне упала в июне до 5,5%

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Инфляция в 20 странах, использующих евро, упала до 5,5% в июне, но это не остановит дальнейшее повышение процентных ставок - Евростат

Это, как говорится в отчёте, опубликованном в пятницу, произошло благодаря резкому снижению цен на энергоностители.

После скачка годовой инфляции до рекордных 10,6% в октябре прошлого года, потребители, наконец, могут вздохнуть с облегчением. Но рост цен на продукты питания остаётся высоким - 11,7%. Кроме того, регуляторы ряда стран уже дали понять, что продолжат повышать ключевые ставки, пока инфляция не достигнет 2%-го уровня. Это, как считают аналитики, необходимое условие для развития экономики.

Европейский статистический офис также отметил, что безработица в еврозне осталась на стабильной отметке в 6,5% в мае - это самый низкий уровень за всю историю.

Уровень безработицы во Франции достиг 7%, не изменившись с апреля. В Германии он вырос до 2,9%.

Самые низкие показатели в ЕС были зафиксированы в Чехии (2,4%) и Польше (2,7%).

Самые высокие - в Испании (12,7%) и Греции (10,8%).