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Экономика Европы выросла на 0,3% после нескольких месяцев стагнации. Инфляция в июне составила 5,3%

Экономика Европы растет после нескольких месяцев стагнации или спада, но повышение процентных ставок бросает тень на ее перспективы.

В 20 странах, использующих евро и насчитывающих 346 млн человек, рост экономики за период с апреля по июнь составил 0,3%, сообщило в понедельник статистическое агентство ЕС Eurostat. Это лучше, чем нулевой рост в первом квартале этого года и небольшое снижение в четвертом квартале прошлого года, но не намного.

В результате пересмотра данные за первый квартал были увеличены с 0,1%, что свело на нет два квартала снижения производства. Инфляция в еврозоне, тем временем, продолжила свое постепенное снижение, упав до 5,3% в июле с 5,5% в июне.