Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

Среди четырех пунктов обвинения — сговор с целью нарушения прав и обмана правительства и препятствование официальному расследованию. По двум из них ему грозит до 20-ти лет тюрьмы
Министерство юстиции США предъявило Дональду Трампу обвинения в незаконной попытке оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Считается, что именно непризнание бывшим президентом и его соратниками поражения привело к беспорядкам и штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Это уже третье уголовное дело, возбужденное против Трампа, который стремится вернуться в Белый дом на второй срок.
Обвинительное заключение состоит из 45 страниц. Среди четырех основных пунктов обвинения — сговор с целью нарушения прав и обмана правительства и препятствование официальному расследованию. По двум из них Трампу грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20-ти.
Спецпрокурор Джек Смит, ведущий расследование, обещает ускорить судебный процесс.
Трамп был вызван в суд в Вашингтоне в четверг.
Ему уже предъявлены обвинения, выдвинутые командой Смита в связи с предполагаемым небрежным обращением с секретными документами во Флориде. Кроме того, Трамп предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в фальсификации деловой документации при выплате денег порноактрисе.
Бывший президент не признает себя виновным ни по одному из дел.