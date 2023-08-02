Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия

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Среди четырех пунктов обвинения — сговор с целью нарушения прав и обмана правительства и препятствование официальному расследованию. По двум из них ему грозит до 20-ти лет тюрьмы

Министерство юстиции США предъявило Дональду Трампу обвинения в незаконной попытке оспорить результаты президентских выборов 2020 года. Считается, что именно непризнание бывшим президентом и его соратниками поражения привело к беспорядкам и штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Это уже третье уголовное дело, возбужденное против Трампа, который стремится вернуться в Белый дом на второй срок.

Обвинительное заключение состоит из 45 страниц. Среди четырех основных пунктов обвинения — сговор с целью нарушения прав и обмана правительства и препятствование официальному расследованию. По двум из них Трампу грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20-ти.

Спецпрокурор Джек Смит, ведущий расследование, обещает ускорить судебный процесс.

В данном случае мое ведомство будет добиваться скорейшего судебного разбирательства, чтобы наши доказательства могли быть проверены в суде и оценены присяжными заседателями. В то же время я должен подчеркнуть, что обвинительное заключение является лишь утверждением и что подсудимый должен считаться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде без достаточных на то оснований Джек Смит специальный прокурор

Трамп был вызван в суд в Вашингтоне в четверг.

Ему уже предъявлены обвинения, выдвинутые командой Смита в связи с предполагаемым небрежным обращением с секретными документами во Флориде. Кроме того, Трамп предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в фальсификации деловой документации при выплате денег порноактрисе.

Бывший президент не признает себя виновным ни по одному из дел.