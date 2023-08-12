EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Новая атака на Крымский мост, Россия обещает дать ответ

В Москве назвали мост "сугубо гражданским"
В Москве назвали мост "сугубо гражданским" Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVuuklevkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Свыше 20 ракет, нацеленных на Крымский мост, сбиты ПВО России, сообщают официальные источники. В российском МИДе напомнили, что речь идет об объекте "сугубо гражданской инфраструктуры".

21 атака менее чем за  сутки: Минобороны РФ сообщает, что именно столько зенитных управляемых ракет выпустила Украина в сторону Крымского моста. Все они, согласно официальным источникам, сбиты российскими ПВО.  В Москве уточняют, что разрушений и пострадавших там нет, обещая не оставлять атаки без ответа.

РЕКЛАМА

Тем временем  министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота и облетел Центральный полигон на Новой Земле. Представитель  подконтрольного ему ведомства сообщил, что российские войска нанесли групповой удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области.

Генштаб Украины сообщает о 30 боевых столкновениях за минувшие сутки. В его сводке отмечается, что украинским войсками удалось отразить  атаки противника  на нескольких участках фронта. Россияне, сообщают украинскиеисточники, пытались продвинуться к Купянску, Бахмуту, Авдеевке и Маринке, но получили отпор.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В аннексированном Крыму обстреляны два моста, важные для России

Москва и Крым: новые удары беспилотников

"Чрезвычайное происшествие" на Крымском мосту: мост и паромная переправа закрыты

Крым Мост Вторжение россии в украину Наступательные операции