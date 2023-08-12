Новая атака на Крымский мост, Россия обещает дать ответ

Свыше 20 ракет, нацеленных на Крымский мост, сбиты ПВО России, сообщают официальные источники. В российском МИДе напомнили, что речь идет об объекте "сугубо гражданской инфраструктуры".

21 атака менее чем за сутки: Минобороны РФ сообщает, что именно столько зенитных управляемых ракет выпустила Украина в сторону Крымского моста. Все они, согласно официальным источникам, сбиты российскими ПВО. В Москве уточняют, что разрушений и пострадавших там нет, обещая не оставлять атаки без ответа.

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Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота и облетел Центральный полигон на Новой Земле. Представитель подконтрольного ему ведомства сообщил, что российские войска нанесли групповой удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области.

Генштаб Украины сообщает о 30 боевых столкновениях за минувшие сутки. В его сводке отмечается, что украинским войсками удалось отразить атаки противника на нескольких участках фронта. Россияне, сообщают украинскиеисточники, пытались продвинуться к Купянску, Бахмуту, Авдеевке и Маринке, но получили отпор.