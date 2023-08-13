Прорыв дамбы и эвакуация из-за наводнения в Приморье

Сотни людей были вывезены из подтопленных районов в Приморском крае.

В Приморье из-за наводнений эвакуированы свыше двух тысяч человек, пострадали 65 населенных пунктов. В Уссурийске прорвало недостроенную дамбу. В этом районе в пятницу выпала месячная норма осадков, которые принесли с собой тайфун "Ханун" и полярный фронт. Режим ЧС был введен в девяти муниципалитетах края. По последним данным, погибли три человека.

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Местные власти сообщают, что уровень воды в Уссурийске в воскресенье начал снижаться. Eровень воды в реке Раздольная уменьшился на 11 см, в городе — на три сантиметра. Вместе с тем наблюдается повышение в двух районах города.

Метеорологи предупреждают о приближении нового тайфуна.