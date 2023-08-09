Взрыв на Загорском заводе: пострадали десятки людей

В Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе прогремел мощный взрыв. Есть пострадавшие. Причина инцидента устанавливается.

На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв, сообщается, что пострадали свыше 40 человек. В соседних с предприятием жилых домах выбиты стёкла.

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Видео встающего над городом "гриба" обнародовали несколько телеграм-каналов. Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что взрыв произошёл "в районе котельной", где взорвался ангар с пиротехникой (речь идет об арендуемом помещении). Некоторые источники говорят, что эпицентр взрыва был на другом складе, также арендованном.

Что именно спровоцировало инцидент, пока неясно. На предприятии объявлена тотальная эвакуация. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место.

Загорский оптико-механический завод производит широкую линейку продукции, в том числе военной (бинокли, ночные прицелы для танков и прочее). Прошлым летом на территории завода произошёл крупный пожар.