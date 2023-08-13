По данным Офиса генерального прокурора Украины, в результате российской агрессии погибли не менее 500 детей, более тысячи несовершеннолетних пострадали.

Не менее 500 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщили в Офисе генпрокурора страны.

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Более тысячи несовершеннолетних получили травмы и ранения разной степени тяжести.

Представители прокуратуры подчеркивают, что данные неполные, поскольку сбор информации на оккупированных российскими войсками территориях затруднен.

Больше всего пострадало детей в Донецкой (485), Харьковской (298) и Киевской областях.

В воскресенье глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что двое детей - новорождённая девочка и 12-летний мальчик - погибли в селе Широкая Балка в результате российского обстрела.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более девяти тысяч мирных жителей в Украине были убиты и свыше 16 тысяч ранены с начала российского вторжения.

Организация "Спасём детей" предупреждает, что 7,5 млн украинских детей сегодня подвергаются серьезной опасности.

В результате авиаударов и обстрелов разрушены многие школы и больницы.