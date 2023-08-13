EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

По меньшей мере 500 детей погибли в Украине в результате российского вторжения

По данным организации "Спасём детей", 7,5 млн детей в Украине подвергаются серьезному риску
По данным организации "Спасём детей", 7,5 млн детей в Украине подвергаются серьезному риску Авторское право Andriy Dubchak/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVuuklevkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в результате российской агрессии погибли не менее 500 детей, более тысячи несовершеннолетних пострадали.

Не менее 500 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщили в Офисе генпрокурора страны.

РЕКЛАМА

Более тысячи несовершеннолетних получили травмы и ранения разной степени тяжести.

Представители прокуратуры подчеркивают, что данные неполные, поскольку сбор информации на оккупированных российскими войсками территориях затруднен. 

Больше всего пострадало детей в Донецкой (485), Харьковской (298) и Киевской областях. 

В воскресенье глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что двое детей - новорождённая девочка и 12-летний мальчик - погибли в селе Широкая Балка в результате российского обстрела.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более девяти тысяч мирных жителей в Украине были убиты и свыше 16 тысяч ранены с начала российского вторжения.

Организация "Спасём детей"  предупреждает, что 7,5 млн украинских детей сегодня подвергаются серьезной опасности.

В результате авиаударов и обстрелов разрушены многие школы и больницы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Новая атака на Крымский мост, Россия обещает дать ответ

Москва и Киев под ударами с воздуха

Подоляк: "Россия не хочет переговоров... не хочет мира - Россия хочет заморозить войну"

Вторжение россии в украину Дети Вторжение россии в украину