Украинские силы укрепились у Казачьих Лагерей

Украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра в Херсонской области, но эксперты Института изучения войны (ISW) пока не считают, что эти позиции представляют собой устойчивый плацдарм

Российские блогеры признали, что украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих украинских рейдов, но Институт изучения войны (ISW) пока не считает, что эти позиции представляют собой плацдарм.

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Блогеры, связанные с Кремлем, заявили, что украинские силы заняли позиции к западу от Казачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр, добавив, что украинские диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать западнее этого села, но оно все еще находится под контролем России.

Военные блогеры также утверждают, что украинские разведывательные группы продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани и проводить рейды через реку Днепр.

Продолжающиеся заявления России о том, что украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские силы обеспокоены тем, что украинские военные заняли полуустойчивые позиции за рекой.

Минобороны Великобритании заявляет: в некоторых операциях как у Казачьих Лагерей, так и у Антоновского моста и в районе Голой Пристани, украинские военные, вероятно, воспользовались ротацией местных российских сил.

И теперь перед российским командованием стоит дилемма - укреплять этот район или перебрасывать войска в зону основных контрнаступательных операций Украины, восточнее.