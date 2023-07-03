Тирана призывает Косово принять план урегулирования, предложенный Францией и Германией

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Прмьер-министр Албании Эди Рама призвал Балканские страны сосредоточиться на Берлинском процессе.

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал частично признанное Косово принять план, предложенный Францией и Германией для урегулирования разногласий с Сербией.

В интервью Euronews Рама подчеркнул, что институты Косова не должны упускать возможности, которые у них есть.

Эди Рама, премьер-министр Албании:"У Косова на столе лежит франко-германский план. В первую очередь он касается Косова. Мы, албанцы, являемся первой из заинтересованных сторон, которые должны продвигать этот план вплоть до его выполнения, настаивая на диалоге, используя огромный потенциал евроатлантического сообщества с целью добиться принятия плана от Сербии, что в конечном итоге означает открытие пути к признанию всеми Косова".

Напряженность в Косове не снижается. Что будет делать Албания, если Евросоюз примет меры в отношении Косова?

Эди Рама, премьер-министр Албании:"Мы продолжим делать то, что делаем. Мы продолжим по-братски, глядя в глаза Альбину Курти, просить: пожалуйста, поймите, что вы не правы. Поймите, что пора включиться в евроатлантическое сообщество. Поймите, что пора претендовать на победу. Она - в том плане, что лежит у вас на столе, а вы этого не видите".

Рама объявил, что проект "Открытые Балканы", созданный для развития регионального сотрудничества, но к которому Косово отказалось присоединиться, выполнил свою задачу. По словам Рамы, отныне балканские страны должны сосредоточиться на Берлинском процессе. Премьер-министр Албании заявил, что инициирует серию региональных встреч для обсуждения саммита, который состоится в октябре в Тиране.