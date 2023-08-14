25-я годовщина теракта в Оме

Семьи погибших от рук т.н. "Подлинной ИРА" приняли участие в поминальной службе. Власти Великобритании распорядились провести "повторное расследование" теракта.

В Северной Ирландии вспоминают жертв самого кровавого теракта за время межконфессионального конфликта в регионе.

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15 августа 1998 года в городе Ома в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 29 человек, 16 из них были моложе 25 лет. Более 220 получили ранения.

Ответственность взяла на себя т.н. "Подлинная Ирландская республиканская армия" – отколовшаяся от ИРА группировка, которая отвергла прекращение огня и соглашения "Страстной пятницы".

На памятном богослужении были зачитаны имена всех погибших и их возраст.

По подозрению в причастности к теракту были задержаны десятки людей, но никто не был осуждён. В начале года правительство Великобритании распорядилось провести "повторное расследование" случившегося, чтобы выяснить, в частности, было ли известно о бомбе заранее и можно ли было предотвратить трагедию.