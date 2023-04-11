Напряжённость в Ольстере, энтузиазм в Республике Ирландия: Байден посетит остров предков

В Северной Ирландии усилены меры безопасности в преддверии приезда Джо Байдена.

Накануне в Лондондерри на северо-западе британской провинции, который ирландские националисты предпочитают называть Дерри, участники т.н. "республиканского парада" атаковали полицейский Land Rover. В правоохранителей запустили до 20 бутылок с зажигательной смесью, пострадавших нет. Власти британского Ольстера назвали нападение "бессмысленным и безрассудным".

В таком напряжённом контексте проходят празднования 25-летия исторического Соглашения Страстной Пятницы, положившему конец вооружённому противостоянию между католиками и протестантами.

Белфаст станет первым этапом четырёхдневного визита американского президента, приуроченный к памятной дате. Главу Белого дома также ожидают по другую сторону границы, которая стала во многом условной, даже несмотря на брексит, – на родине предков, в городке Баллина в Республике Ирландия. Именно здесь проживали Байдены до середины XIX века. Многие местные гордятся тем, что потомок ирландских переселенцев, вынужденных бежать от голода и преследований, стал лидером США.

Джо и Джилл Байден – католики, как и 22% американцев.

В четверг пройдут переговоры американского президента с ирландским руководством в Дублине.