В Ирландии почтили память сотен детей, захороненных в братской могиле у стен церкви

Независимая комиссия подтвердила, что многие дети в специальных домах матери и ребенка при церкви в Туаме не выжили. Некоторые из них также использовались в медицинских опытах без согласия матери

796 — именно столько младенцев и малолетних детей, как полагают, похоронено в братской могиле в Туаме, графство Голуэй - рядом с территорией бывшего церковного родильного дома.

Захоронение было обнаружено местным историком и вызвало международный резонанс и правительственное расследование.

Почти десятилетие спустя останки до сих пор не эксгумированы, а выжившие в этом учреждении и других подобных ему - ждут ответов.

Эксперты утверждают, что около 90 000 незамужних женщин были заключены в дома матери и ребенка, подобные этому, по всей стране в XX-м веке.

Место массового захоронения детей, погибших в доме матери и ребенка в Туаме, графство Голуэй, Ирландия. Niall Carson/AP

Линдси Эрнер-Бирн, профессор гендерной истории Ирландии, Университетский колледж Корка:

— Женщины оказались в этих домах матери и ребенка и в приютах Магдалины по множеству причин. У многих, да, были дети вне брака, но у многих их и не было. А на самом деле оснований, по которым можно было привлечь к ответственности, были очень и очень надуманные и достаточно обширные.

Когда Ирландия получила независимость от Великобритании в 1922 году, Ирландская Республика передала многие из этих учреждений католической церкви. После родов содержащиеся там женщины были вынуждены отдать своих детей на усыновление и подвергались бесплатному труду, пока последний дом не закрыл свои двери в 1998 году.

Люди держат таблички с именами погибших детей в Туаме во время визита папы Франциска в Ирландию Niall Carson/AP

Линдси Эрнер-Бирн, профессор гендерной истории Ирландии, Университетский колледж Корка:

— Для церкви это закрепляло их положение и их статус в контроле над ними. Во многих случаях им давали контроль над зданиями для выполнения этой работы. Но также очень рано, в 1920-х годах, и на протяжении всего периода, государство разработало систему оплаты. Поэтому, когда у молодой женщины, например, появлялся ребенок вне брака, она могла обратиться к местным властям за помощью. И если ее помещали в один из этих домов, власти платили религиозным орденам, чтобы те "позаботились о ней".

Независимая комиссия подтвердила, что многие дети в этих учреждениях не выжили. Некоторые из них также использовались в медицинских опытах без согласия матерей.

Несмотря на настойчивые призывы выживших и правительства, управляющие учреждения не предоставили данные о захоронении тысяч пропавших детей.

Импровизированный мемориал в память об умерших детях в доме матери и ребенка в Туаме Niall Carson/AP

Линдси Эрнер-Бирн, профессор гендерной истории Ирландии, Университетский колледж Корка:

— Я думаю, что это самая суть того, что было одним из самых разрушительных аспектов этого исторического наследия. Это случайное небрежное отношение к записям людей. А ведь эти люди имеют право на свои записи, как и все. Мы имеем право знать, когда мы родились, кто нас родил, какими болезнями мы болели, когда нам делали прививки. И я думаю, что это огромный источник страданий.