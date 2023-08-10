Гавайи объяты лесными пожарами

На Гавайях разразилась огненная катастрофа. Спасаясь от лесных пожаров, люди в панике бегут к оекану. Проводится эвакуация.

Жертвами пожаров на Гавайях бушуют лесные пожары. Погибли по меньшей мере шесть человек. Вице-губернатор штата назвала их беспрецедентными. Пожарные сталкиваются с трудностями в борьбе с огнем из-за сильного ветра и жары.

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На острове Мауи, где введено чрезвычайное положение, сгорело множество строений. Проведена эвакуация. В некоторых районах не работает телефонная связь.

Больницы переполнены пострадавшими от ожогов и отравления дымом. Спасаясь от огня люди бегут к океану. Береговая охрана Мауи сообщила, что спасла из воды 12 человек. Посольство России в Вашингтоне запросило информацию у Госдепартамента о наличии россиян среди жертв стихии.