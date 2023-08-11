ЭКОВАС проведет встречу в Гане по ситуации в Нигере

ЕС обеспокоен судьбой свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Глава внешнеполитического ведомства ЕС призвал путчистов немедленно освободить главу государства.

Главы штабов ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в эти выходные обсудят дальнейшие шаги, касающиеся ситуации в Нигере. Встреча пройдет в Гане. В четверг лидеры регионального блока договорились направить войска в Нигер для восстановления там конституционного порядка. Вместе с тем в ЭКОВАС заявили, что все еще надеются на мирное решение кризиса.

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Энтони Блинкен, госсекретарь США:"ЭКОВАС - организация, объединяющая страны Западной Африки, играет ключевую роль в возвращении к конституционному порядку в Нигере. Мы всячески поддерживаем лидерство ЭКОВАС и его работу в этом направлении".

По словам журналистов, на улицах столицы Нигера нет признаков сопротивления перевороту. Те, кто соглашается побеседовать с представителями СМИ, говорят, что поддерживают хунту.

Закари Усман, житель Ниамея:"Мы не хотим здесь видеть ЭКОВАС. Мы хотим мира и стабильности, а не войны".

Ачиро Харуна Альбасси, житель Ниамея:"Что Нигерия знает о том, почему военные устроили переворот? Что они знают? Они - там. Здесь их нет. Они не знают, почему в Нигере произошел переворот".

ООН и ЕС обеспокоены судьбой свергнутого президента Мохамеда Базума

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС:"ЕС вновь выражает свою глубокую обеспокоенность ухудшением условий содержания под стражей президента. Мохамед Базум__и его семья, по последней информации, уже несколько дней лишены еды, электричества и медицинской помощи".

Новый режим находится у власти более двух недель после свержения и ареста президента Мохамеда Базума. Путчисты угрожают убить его в случае военной интервенции. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель снова потребовал немедленно освободить отстраненного от власти главу государства.