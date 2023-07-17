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Крымский мост закрыт на неопределенный срок из-за "чрезвычайного происшествия", заявили власти аннексированного полуострова. Телеграм-каналы сообщили о взрывах.

В ночь на понедельник Крымский мост был закрыт из-за, как заявили российские власти, "чрезвычайного происшествия" в районе 145-й опоры. Что именно имеется в виду под этой формулировкой не сообщается, но телеграм-каналы пишут, что на мосту произошли взрывы и один из его пролетов обрушился.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель двух человек. Мужчина и женщина находились в автомобиле, который пострадал в результате ЧП на Крымском мосту. Их несовершеннолетняя дочь выжила, но получила травмы.

В Министерстве транспорта РФ отвергли информацию о повреждении опор и сообщили о повреждении дорожного полотна на мосту.

Паромная переправа также остановлена. На подъезде к Крымскому мосту собрались многокилометровые пробки. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов и российский Минтранс посоветовали добираться на полуостров и с полуострова через оккупированный Мелитополь.

Министр курортов Крыма Вадим Волченко призвал туристов оставаться в гостиницах.

Между тем свою "непоколебимую поддержку" Украине вновь выразила Япония. В кулуарах встречи министров финансов стран G7, которая сейчас проходит в Индии, глава японского финансового ведомства подтвердил, что Москва не получит замороженные активы до тех пор, пока не возместит ущерб Киеву.

А президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", что украинское контрнаступление не имеет успеха и что это российские войска на некоторых участках переходят в наступление.