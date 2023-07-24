Москва и Крым: новые удары беспилотников

Российскую столицу атаковали дроны: один из них врезался в верхние этажи бизнес-центра, другой упал неподалёку от зданий Минобороны. Военное ведомство обвинило в произошедшем Украину. В Джанкойском районе Крыма сообщается о взрывах и пожаре.

Столицу России вновь атаковали дроны. По заявлению властей, повреждены два нежилых здания. Как пишет мэр Москвы Сергей Собянин, "серьёзных разрушений и пострадавших нет".

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что осколки первого беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте 17.

Обозреватели отмечают в Твиттере, что в 200 метрах расположен Национальный центр управления обороной – военная структура в подчинении Генштаба ВС России.

Журналист-расследователь Христо Грозев пишет, что по этому адресу находятся, в частности, Военный университет, киберподразделение и другие "сверхсекретные" объекты ГРУ.

Второй беспилотник врезался в верхние этажи бизнес-центра на улице Лихачёва.

По информации РИА Новости, беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на территории кладбища в Зеленоградском округе Москвы.

В Минобороны отчитались о том, что оба БПЛА "были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение".

Накануне Владимир Зеленский пообещал "ответить" за российские ракетные удары по Одессе. "Они почувствуют этот ответ", – добавил украинский лидер.

Предыдущая атака на Москву и Подмосковье датируется 4 июля.

Очередная атака на Крым

Также стало известно о новых взрывах в аннексированном Крыму.

Назначенный Москвой руководитель полуострова Сергей Аксёнов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Обломками повреждён частный дом.

Как утверждают в Минобороны, в налёте принимали участие 17 дронов, 14 из них были подавлены средствами РЭБ, ещё три были сбиты.

Телеграм-канал 112 пишет, что удар пришёлся на посёлок Вольное в 20 км от Джанкоя. Это уже третий склад боеприпасов, пораженный в Крыму за последние пять дней.

По словам Аксёнова, "в целях безопасности" приостановлено движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

Объявлена эвакуация местных жителей.