О рекордном изъятии кокаина в Нидерландах сообщили после убийства кандидата в президенты Эквадора

В Роттердаме, за которым закрепилась слава "кокаинового хаба", обнаружили 8 тонн кокаина на 600 млн евро. Эксперты предупреждают, что активизировавшийся наркотрафик приводит к проблемам с безопасностью по всей Европе. Эквадор, откуда пришёл груз, уже давно не справляется с волной насилия.

Таможенные органы Роттердама конфисковали более 8000 килограммов кокаина, что стало национальным рекордом. Уличная стоимость наркотиков оценивается в 600 млн евро, говорится в заявлении местной прокуратуры.

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По факту обнаружения кокаина ведётся расследование, пока не сообщалось о каких-либо задержаниях.

Власти сообщили, что наркотики, которые были впоследствии уничтожены, были найдены 13 июля в контейнере с бананами из Эквадора, но новость была обнародована только сейчас. Соответствующее заявление было сделано на следующий день после того, как в Кито на митинге был застрелен антикоррупционный активист и кандидат в президенты Эквадора от движения "Строить" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо. Он был известен своими выступлениями против наркокартелей.

Кокаиновая столица

Всплеск наркоторговли в Европе также способствует росту насилия и коррупции на континенте, об этом говорится в ежегодном докладе агентства Европейского Союза, занимающегося мониторингом наркотиков и наркозависимости, опубликованном в июне.

В документе говорится, что в Европе изымаются рекордные объёмы кокаина: в 2021 году страны-члены ЕС конфисковали 303 тонны этого наркотика. Что касается нелегальной продукции из Южной Америки, Роттердам и бельгийский порт Антверпен в настоящее время считаются главными "кокаиновыми хабами".

Расширение рынка кокаина сопровождается ростом насилия и коррупции в странах ЕС, а жёсткая конкуренция между наркоторговцами приводит к увеличению числа убийств и случаев запугивания.

В последние годы в Нидерландах среди жертв были адвокат, представлявший интересы свидетеля на суде над предполагаемым наркобандитом, и криминальный репортёр Питер Р. де Врис, который был доверенным лицом свидетеля.

Угрозы в адрес наследницы голландского престола, принцессы Амалии, вынудили её в прошлом году отказаться от студенческого жилья в Амстердаме и продолжить учёбу из дома.

В Эквадоре наркоторговцы начали использовать прибрежные порты страны, что вызвало волну насилия, невиданную за последние десятилетия, поскольку конкурирующие банды борются за контроль над экспортной инфраструктурой.

В прошлом месяце был застрелен мэр портового города Манта. В попытке остановить волну насилия 26 июля президент Гильермо Лассо ввёл чрезвычайное положение в двух провинциях страны.